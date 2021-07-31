Как невеста: Бузова в белом платье с пышной фатиновой юбкой предстала на фоне ночного Санторини

Поющая телеведущая Ольга Бузова по возвращении из холодной Африки недолго задержалась в Москве. Почти сразу же красотка поспешила устроить себе мини-отпуск и улетела в Грецию. Оттуда звезда отправилась навстречу мечте – перебралась на Санторини, который привел девушку в восторг и заставил плакать.

Красота белоснежного амфитеатра домов с голубыми крышами пронзила сердце Бузовой, и теперь Ольга любуется ею круглыми сутками.

Не теряя ни минуты драгоценного отпуска, Бузова отправилась на прогулку по ночному Санторини. Для этого девушка нарядилась в цвет острова – в белоснежное платье с фатиновой юбкой, и, словно невеста, устроила фотосессию на фоне красивых, но темных пейзажей.

«Нежная нежность», — оценила образ девушки Виктория Боня в комментариях.

Сама Бузова подчеркнула, что любит жизнь, и это взаимно: «Жизнь любит меня».

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