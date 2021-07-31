Как правильно наносить хайлайтер
Видео
Как правильно наносить крем на лицо
Видео

Многодетный и любящий: муж Бородиной на фоне развода захотел отдельный день отца

Бизнесмен и блогер Курбан Омаров стал заботливым родителем сыну, дочке и падчерице.

Многодетный и любящий: муж Бородиной на фоне развода захотел отдельный день отца
Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: Global Look Press

Телеведущая Ксения Бородина и ее муж Курбан Омаров спустя шесть лет брака решили развестись. Точка в отношениях еще не поставлена, но они уже несколько месяцев живут как свободные и холостые люди.

О том, что после развода родителей дети бывшими не становятся, Курбан не раз подчеркивал в своих блогерских посылах. Мужчина, можно сказать, многодетный отец – у него сын, дочь и падчерица – дочка Бородиной от первого брака. И Омаров любит проводить со всеми ними время.

«У нас на Кавказе мужчина в семье играет важную роль. Часто принято думать, что женщина стоит где-то в стороне в таком укладе, но это не так. И роль женщины, и мужчины очень важны», — признался блогер. Он считает, что в нашей стране необходим день отца.

«В других странах есть такое понятие как father’s day, у нас своего такого почему-то не было. То, что наконец-то хоть кто-то об этом задумался, удивительно», — поразмышлял Омаров.

Экс-муж Бородиной поделился совместным снимком со всеми детьми. На кадре не хватает только Ксении, но теперь вряд ли подписчики увидят их всех вместе. Фотография, как быстро поняли фолловеры, — архивная, ведь сейчас телеведущая увезла дочек в Турцию, где отдыхает уже несколько недель.

Смотрите также

Тэги

звездный разводКсения БородинаКурбан ОмаровКурбан Омаров последние новостиНовости google