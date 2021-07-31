«В новом стиле»: 72-летняя Пугачева в брючном костюме цвета экрю прогулялась по роскошному саду

Не так часто 72-летняя Алла Пугачева появляется у себя в микроблоге, как того хотели бы миллионы фанатов. Хоть у Примадонны и есть свой аккаунт в Instagram, который она ведет лично, публикации в нем она делает редко. В основном легенда эстрады позирует мужу Максиму Галкину или дочке Кристине Орбакайте, которые с удовольствием делятся кадрами со звездой в Сети.

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На выходные в замок к маме вновь приехала Кристина. Мать и старшая дочь отправились прогуляться по роскошному саду, окружающему замок в Грязи. И для променада Примадонна нарядилась в деловой брючный костюм цвета экрю модного фасона оверсайз, с галстуком и шляпой. Орбакайте назвала ее француженкой, сама Пугачева себя – англичанкой.

«В новом стиле», — резюмировала итог беседы Орбакайте.

Сама Кристина прилетела из Нью-Йорка в Москву на несколько недель. Здесь у нее множество проектов, один из которых – продолжение съемок фильма «Любовь-морковь» с Гошей Куценко.

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