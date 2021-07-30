«Так смешно слушать ложь»: Ольга Орлова высказалась после заявлений Ольги Бузовой

В Сети разгорается новый скандал между Ольгой Бузовой и ее бывшими коллегами — ведущими реалити-шоу «Дом-2». На днях в интервью Ольга Орлова рассказала, что Ольга Бузова поставила создателей проекта «Дом-2» в известность о своем уходе в день, когда она должна была вести эфир на телестройке.

Тогда же о том, что Бузова больше не появится на реалити-шоу, узнали и ее коллеги.

Узнав об этом заявлении Ольги Орловой, поющая телеведущая все опровергла и обвинила ее во лжи. В ответ экс-солистка «Блестящих» опубликовала скрины документов — графиков, в которых видно, когда Ольга Бузова должны была появиться в эфире «Дома-2». А так же Орлова показала скрин переписки Бузовой и Бородиной.

Чуть позже Ольга Орлова дала понять, что устала от лжи, которую транслирует Ольга Бузова и ее фанаты, несмотря на то, что предоставлены документальные доказательства.

«Так смешно слушать ложь, когда знаешь правду. А перебивать жалко — человек же старается», — написала Ольга Орлова в сторис микроблога.

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