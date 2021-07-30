Хорошенький: Селена Майер из «Дома-2» случайно засветила лицо новорожденного сына

Бывшая участница реалити-шоу Селена Майер дала понять, что долго не будет прятать наследника от поклонников.

Экс-участница «Дома-2» Селена Майер всегда отличалась открытостью и любовью к нестандартному поведению. Став мамой, она продолжает вести себя вполне последовательно.

Селена Майер часто делится видео с участием сына в микроблоге. Правда, личико малыша она пока предпочитает не показывать.

Но, судя по всему, момент, когда Селена Майер представит наследника поклонникам, не за горами. Молодая мамочка уже засветила крошку в сторис микроблога, показав его личико в профиль.

Накануне Селена Майер вместе с новорожденным сыном осталась ночевать в гостях у подруги в Красногорске. Экс-участницу с ребенком застала гроза, и она решила не возвращаться домой, чтобы не подвергать риску себя и малыша.

Проснувшись утром в чудесном настроении, Селена Майер записала видео, на котором и засветила личико сына. Малыш сладко спал рядом со своей мамой.

Напомним, сын Селены Майер и ее экс-избранника появился на свет девятого июля. Об отце мальчика Селена ничего не рассказывает, но зато показала его на фото — мужчина приходил на выписку в роддом.

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