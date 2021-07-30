«Такой, как все»: Анфиса Чехова столкнулась с хейтом после похудения

Актриса стала иначе относиться к себе и не реагирует на критику.

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Анфисы Чеховой появилась фотоподборка знаменитости из Калифорнии. Примечательно, что под снимками в ярко-розовой рубашке и шортах из денима Чехова заявила о собственной трансформации.

Отметим, что Анфиса больше не считает себя неправильной или недостаточно худой. Несмотря на потерянные килограммы, Чехова не стремится гордиться только этим.

«Друзья, мои внешние изменения волнуют только вас. Я же думаю в основном о внутренних своих трансформациях. Я нравлюсь себе нынешней, не потому что одежда размера S на мне сидит, не потому что теперь никто не пишет мне в комментариях, как раньше, «жирная», «похудей», «хватит жрать», не потому что я красиво получаюсь на фото и шорты теперь мне идут!» — подчеркнула Чехова.

Телеведущая добавила, что некоторые подписчики пишут ей о потере изюминки после похудения. Однако Анфиса не обращает внимания на хейтеров:

««Вы похудели и стали такой, как все». Такую фразу я часто вижу в комментариях под своими постами. Что значит «как все»? Кто такие «все»? Это все, которые худые? Ну, тогда и была я, как все! Все, которые пышные».

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