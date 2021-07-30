«Тело красивее, чем лицо»: Вера Брежнева в велосипедках и кроп-топе показала грудь без «ложбинки греха»

Певица Вера Брежнева продемонстрировала, как выглядит после тренировки в спортзале.

Экс-солистке группы «ВИА Гра» Вере Брежневой через несколько месяцев исполнится сорок лет.

В свои годы певица сохраняет те же самые формы, которыми обладала, придя в популярный девичий коллектив. Вера Брежнева стройна и по-прежнему очень хороша собой.

Потрясающая внешность звезды — результат активной работы Веры Брежневой над собой. Красавица-вокалистка ограничивает себя в еде и много времени проводит в спортзале. Режим Вера Брежнева соблюдает даже во время каникул. В эти дни звезда находится в Италии, но и там она нашла время и место для занятий.

В сторис Instagram Вера Брежнева показала фото, которое сделала сразу после тренировки. Лицо она решила спрятать под копной волос, объяснив это тем, что тело выглядит лучше. Так что, именно оно выставлено напоказ.

«После тренировок тело выглядит лучше, чем лицо. Готовлюсь к ярким выходным», — подписала кадр Вера Брежнева.

Для тренировки звезда облачилась в черные велосипедки и кроп-топ, который утянул и в невыгодном свете продемонстрировал грудь Веры.

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