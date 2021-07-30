«Лучший»: Настя Каменских похвасталась огромным букетом подсолнухов от Потапа

Артистка вернулась с гастролей и была приятно удивлена сюрпризом возлюбленного.

В одной из последних Stories личного микроблога украинской певицы Насти Каменских появилась запись, в которой артистка показала трогательную встречу с избранником.

Напомним, Каменских вышла замуж 23 мая 2019 года за бывшего коллегу и участника дуэта «Потап и Настя Каменских». Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, сделал предложение той, с кем долгое время находился только в дружеских отношениях. А сейчас артисты состоят в браке и отмечают, что счастливы вместе.

Недавно Каменских уезжала из дома на концерт в другой город. Разлука вынудила шоумена скучать по своей красавице-жене. Поэтому Потап встречал Настю с распростертыми руками и огромной охапкой ярко-желтых подсолнухов.

«Лешенька, любимый, как встречает! Лучший муж на свете», — отметила Настя, увидев презент от мужа.

Потап с большим букетом цветов обнял кудрявую брюнетку. Каменских поцеловала мужа-романтика.

Напомним, недавно артистка готовилась к выступлению и показывала свой необычный образ. Поклонники уже успели сравнить его с костюмом хищной птицы. Настя облачилась в кожаное платье с перьями и дополнила его длинным маникюром а-ля когти орла.

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