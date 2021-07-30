«Малыши все рядышком»: Ирина Агибалова из «Дома-2» поделилась редким фото с подросшими внуками

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Александровна Агибалова в эти дни чувствует себя самой счастливой. Телебабушка проводит их со всей своей семьей – мужем, двумя дочками и четырьмя внуками.

Большое семейство воссоединилось на Кипре, куда пару лет назад уехала с мужем и детьми младшая дочка Ирины Агибаловой Рита Марсо, тоже бывшая участница «Дома-2».

Ирина Агибалова с мужем Юрием продали большой особняк в Подмосковье и тоже приобрели недвижимость на Кипре. Именно здесь они и проводят это лето. А не так давно к родителям и сестре присоединилась Ольга Гажиенко – старшая дочь Ирины Александровны, которая тоже была участницей «Дома-2».

Ирина Александровна поделилась редким фото, на котором предстала со всеми внуками – Митей, Беллой, Кириллом и маленьким Левушкой.

«Бабушка и четверо внучат. Простите за то, что в пижамке. Не удержалась, чтобы не поделиться счастливым моментом, когда малыши все рядышком», — подписала кадр Ирина Агибалова.

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