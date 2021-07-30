«Я испугалась»: Регина Тодоренко рассказала о первом рекламном контракте сына

Телеведущая объяснила, почему не хотела, чтобы Майкл снимался для телевидения.

Жена музыканта Влада Топалова — Регина Тодоренко — разместила на личной странице историю о том, как впервые получила контракт для сына.

Тодоренко заявила, что считает себя тревожной матерью. Поэтому Регине было сложно принять решение позволить двухлетнему сыну стать звездой телеэкранов.

«И я испугалась, испугалась, что обрекаю сына на страдания, которые он не заслуживает. Для мамы будущее ребенка — бушующее море перед грозой, опасное, непредсказуемое, таит в себе неизвестные маршруты. Контракт предложил бренд Pampers, по сценарию главным героем был Майкл», — призналась Тодоренко.

Регина вспомнила, как они с мужем принимали непростое решение. Тодоренко мечтала переместиться на машине времени в будущее и спросить у взрослого сына о его желании сниматься для крупного бренда. Но такой возможности у Топалова и Тодоренко просто не было. Поэтому молодые родители решили действовать по обстоятельствам. Если малыш шел на контакт и хотел сниматься, то Регина и Влад разрешали съемочной группе работать с Майклом.

«Вместо привычной фотосессии на память о самом сладком возрасте мы как медийные родители оставляем крупнейшую рекламу мирового бренда, лицом которой стал Михаил», — отметила Тодоренко.

Смотрите также: