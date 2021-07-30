Что за фигура, мама миа: Вера Брежнева туго обтянула округлые ягодицы черным платьем с открытой спиной

Певица Вера Брежнева в наряде в пол прогулялась по площади Сан-Марко в Венеции.

Это лето экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева проводит в разъездах и путешествиях. Некоторое время вокалистка провела на родине своего мужа Константина Меладзе в Грузии, а затем отправилась в свою любимую страну Италию, где несколько лет назад официально вышла замуж за любимого человека.

Вера Брежнева наслаждалась прогулками по Риму, а затем перенеслась в Венецию. В сторис микроблога звезда поделилась снимками, на которых запечатлелась в культовом месте этого прекрасного города на воде — площади Сан-Марко.

Стоит отметить, что выглядит Вера Брежнева вовсе не как туристка, которая предпочитает удобные наряды в спортивном стиле — кроссовки, шорты, брюки или джинсы с футболками.

Вера Брежнева облачилась в черное платье в пол, подчеркивающее ее женственную фигуру и округлые ягодицы.

Наряд облегающий, с открытой спиной, плечами и глубокими вырезами. Так что, сомнений не остается: Вера Брежнева на эту прогулку не стала надевать нижнее белье, решив обойтись без бюстгальтера.

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