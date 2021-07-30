«А еще у нас есть…»: дочь Ксении Бородиной похвасталась талантом продавца

В одной из последних публикаций личного микроблога ведущей проекта «Дом-2» — Ксении Бородиной — появилась запись, в которой знаменитость продемонстрировала дочь-пародистку. Тея сняла видео, в котором изобразила блогера Бородину.

Отметим, что Тея надела солнечные модные очки и принялась рекламировать товары. Дочь бизнесмена Курбана Омарова видела не раз, как Бородина что-то продает или советует в своем блоге. Поэтому девочка именно так показала родительницу.

Сама Ксения отрицать данный факт не стала. Бородину рассмешил ролик Теоны. Телеведущая отметила, что у пятилетней малышки получилось отлично показать маму.

«Когда, как мама, снимает рекламу», — написала Ксения в комментариях под роликом.

Теона успела прорекламировать все, что попалось ей под руку: и подгузники, и печенье, и даже «чай из Аэрофлота».

«А еще у нас есть чай из Аэрофлота. Это очень красивый чай! Если его открыть, то запах… Ммм», — отметила Теона, назвав главный лот своей рекламной акции.

Поклонники и коллеги Бородиной остались в восторге от находчивости и артистизма дочери Ксении.

«Я все готова купить», — прокомментировала ролик телеведущая Дарья Пынзарь.

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