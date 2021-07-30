«Ты хорошенький такой, невозможно!»: Ляйсан Утяшева публично расцеловала Павла Волю и потрепала его за щеки

Гимнастка Ляйсан Утяшева не смогла сдержать эмоций во время интервью с мужем.

Резидент Comedy Club, стендап-комик и телеведущий Павел Воля и прославленная гимнастка Ляйсан Утяшева уже почти девять лет счастливы в браке. У пары подрастают сын и дочка.

Стоит отметить, что за годы семейной жизни звездные супруги не растеряли свежести чувств и по-прежнему вызывают эмоции друг у друга, что продемонстрировали во время Youtube-шоу «Дерзкая готовка» — Павел Воля стал гостей Ляйсан Утяшевой.

Во время шоу он в том числе рассказал о своей первой машине. Это был «Мерседес-123», который Павел Воля приобрел за 1200 долларов.

«Пробег у нее был миллион с лишним километров! — поделился Павел Воля. — Я ее купил, когда на спидометре было 80 тысяч километров после миллиона».

Не успел Павел Воля завершить эту фразу, как его супругу Ляйсан Утяшеву накрыла волной умиления. Она бросилась к мужу.

«Да, ты хорошенький такой, невозможно! Ну, чего ты такой хорошенький, а?!» — засюсюкала Ляйсан Утяшева.

Говоря эти слова, она целовала мужа и ласково трепала его за щечки.

«Меня любят», — довольно произнес Павел Воля и сделал несколько танцевальных па.

Смотрите также: