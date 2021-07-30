«Ты перебиваешь гостей!»: Павел Воля публично отчитал жену Ляйсан Утяшеву

Новый выпуск Youtube-шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой не совсем обычный. На этот раз гимнастка позвала на кухню собственного мужа, стендап-комика и телеведущего Павла Волю.

«Мне часто пишут, кого же я позову, когда закончатся все друзья Паши. И вот, пожалуйста, они закончились», — объяснила выбор гостя Ляйсан Утяшева.

Разговор пара начала с того, что обсудила комментарии, которые Ляйсан Утяшевой пишут после просмотра ее Youtube-шоу «Дерзкая готовка».

«Я изучил все претензии, — сказал Павел Воля. — Во-первых, почему ты в платье на кухне? Люди хотят, чтобы ты была зачухонка. Во-вторых, волосы не прибраны. Летят в еду. Люди полагают, что это та самая еда, которую им потом доставляют домой. Они не хотят есть еду с твоими волосами. В-третьих, ты перебиваешь гостей. Нельзя этого делать! Пришел гость — молчи! Заклей рот скотчем и пускай Малахов продолжает». «Хорошо», — послушно ответила Ляйсан Утяшева.

Павел Воля пообещал, что в этом выпуске будет все, как хотят комментаторы. Ляйсан Утяшеву облачили в черную одежду, фартук, на голову надели сетчатый чепчик. Глаза она опустила в пол и замолчала. Идеальная женщина, по мнению некоторых, на кухне должна выглядеть так.

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