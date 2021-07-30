«Давай! Ура!»: Николай Басков помог задуть свечи на ягодном торте Игоря Крутого

Артист зажигал на дне рождения друга и коллеги.

В одной из последних Stories личного микроблога певицы Алсу появилась запись, в которой знаменитость запечатлела Николая Баскова на дне рождения Игоря Крутого.

Напомним, в четверг, 29 июля, композитор праздновал свое 67-летие. На торжественном мероприятии Крутого собрались многие знаменитости российского шоу-бизнеса. Но самой яркой звездой и ведущим праздника стал «натуральный блондин» отечественной эстрады — Николай Басков.

Отметим, что Басков уже не в первый раз устраивает грандиозное представление на праздниках своих друзей. Напомним, недавно на дне рождения Максима Галкина артист исполнял жаркие танцы под пение Александра Реввы.

На дне рождения Крутого Басков тоже зажигал под громкую музыку с Королевой. Возлюбленная Тарзана спела свой хит «Желтые тюльпаны», а Николай исполнил чувственный номер.

Когда же пришло время загадать желание и разрезать многоярусный торт с обилием лесных ягод, Басков спел песню Ирины Аллегровой «День рождения».

«Давай! Ура! В твой день рождения!», — прокричал Басков, пока Крутой задувал свечи на праздничном торте.

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