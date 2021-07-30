«Девочки, дай бог всем такого гея в кровать!»: Марина Федункив высказалась об ориентации мужа

Новость об изменении матримониального статуса звезды сериала «Реальные пацаны» Марины Федункив, которой в августе исполнится 50 лет, наделала много шума.

Актриса вышла замуж, и со стороны могло показаться, что сделала блестящую партию. Избранник Марины Федункив — итальянец да еще и на двенадцать лет моложе нее. Ну а чтобы барышни случайно не измучились от зависти, потрудились некие досужие граждане.

На молодого супруга Марины Федункив, Стефано Маджи, быстро нашелся компромат, а именно, фотографии в обществе мужчин. Горячие кадры, распространенные в Сети, недвусмысленно намекали на то, что Стефано Маджи — представитель ЛГБТ-сообщества, человек нестандартной ориентации.

Сами же молодожены к распространившейся о них информацию относятся спокойно. На их чувства и отношения друг к другу это не повлияло. А для Марины Федункив, судя по всему, это вовсе не новость.

«Девочки, да дай бог всем такого гея в кровать! Просто нашим СМИ очень надо было что-то написать», — прокомментировала Марина Федункив.

Супруг актрисы заявил, что на фото он с друзьями.

«Я не знаю, как комментировать это. Мы давние близкие друзья. У нас, в Италии, мы не смотрим на ориентацию друзей», — цитирует Стефано издание Super.ru.

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