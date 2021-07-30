Мальчик или девочка?: Амаль Клуни готовится стать матерью во второй раз

Стало известно, что 60-летний Джордж Клуни и его избранница Амаль ждут второго ребенка. Поклонникам американского актера не терпится узнать пол будущего малыша.

Напомним, что 43-летняя жена Джорджа уже успела родить знаменитости близнецов Эллу и Александра. К слову, наследники Клуни одними из первых узнали о пополнении в их семье. Амаль не делала официального заявления. Однако близкие Клуни уже успехи порадоваться за звездных родителей.

Как сообщил один из инсайдеров изданию Mirror, Амаль и Джордж сообщили радостную новость своим детям во время празднования их четырехлетия.

Глава семьи Клуни пригласил на торжество в свой любимый ресторан Il Gatto Nero друзей и близких родственников. Кстати, заведение располагается неподалеку от виллы Клуни. Там знаменитости по традиции проводят летние каникулы.

Близнецы Клуни были в восторге, когда узнали о беременности мамы. Элла заявила, что будет особенно рада сестренке.

Напомним, Амаль и Джордж Клуни стали мужем и женой в далеком 2014 году. Свадьба знаменитостей прошла в Венеции. Этот брак заставил Клуни иначе заглянуть на отцовство. До рождения близнецов Александра и Эллы Джордж не хотел детей.

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