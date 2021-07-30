«Учитесь, женщины»: 99-летняя бабушка Ксении Алферовой дала мастер-класс по наведению марафета

Актриса Ксения Алферова в Instagram разместила видеозапись со своей 99-летней бабушкой Ксенией Архиповной. Пожилая женщина ловко накрасила губы, что и засняла на камеру ее внучка. Пенсионерка, надо признать, прекрасно выглядит для своих лет.

«Мастер-класс от бамочки! От Ксении Архиповны Алферовой! Учитесь, женщины, на улицу без марафета ни ногой! И бабуле, кстати, всего 99! Не вешайте нос! Прорвемся! Ваши Ксюши!» Ксения Алферова

«Ваша бабушка просто супер. Желаю ей счастья и здоровья», «Ваша бабушка невероятно красивая. Как внешне, так и внутренне. Это настоящее богатство, когда есть своя бабушка», «Никогда бы не подумал, что ей 99 лет», «Здоровья бабуле. Вот на кого равнение надо держать. Очень хорошо выглядит и модница», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ксения Архиповна — мать советской актрисы Ирины Алферовой. Внучка достаточно часто размещает записи со своей любимой бабушкой.

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