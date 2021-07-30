Квартира «Иванушки» Олега Яковлева в Черногории выставлена на продажу его гражданской женой

Актриса Анна Калашникова сообщила, что квартира покойного певца, экс-солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева выставлена на продажу в Черногории. Она увидела растяжку с официальным предложением приобрести жилье.

Как отметила Анна Калашникова, сейчас квартира принадлежит гражданской жене исполнителя Александре Куцевол. Она оформила ее на себя, как заверила актриса, на основании одной из справок о браке.

«Родственники еще не успели оспорить эти документы за границей. Слишком были заняты российскими судами. При желании Саша могла бы показать пример. Организовать музей там. Но вместо этого она продает квартиру. Мне кажется, что это лицемерно».

Анна Калашникова

больше по теме Олег Яковлев незадолго до смерти разошелся с гражданской женой Соседи артиста пояснили, почему Александры Куцевол нет в завещании артиста.

Ранее Александра Куцевол не смогла доказать, что она была с Олегом Яковлевым в официальном браке. Не смогла она и оспорить завещание. Все свое имущество музыкант отписал университетскому другу Роману Радову, сообщает «Собеседник».

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