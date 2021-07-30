«Батя, привет. Жду тебя в зале»: внебрачный сын Игоря Крутого обратился к отцу в день рождения

Композитор Игорь Крутой в Instagram разместил ролик, на кадрах которого близкие поздравляют его с днем рождения. На днях ему исполнилось 67 лет. При этом на кадрах можно увидеть и теплые слова в адрес отца от внебрачного сына композитора Якова Крутого.

«Батя, привет. Поздравляю тебя с днем рождения. И желаю тебе всего-всего самого лучшего. Хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Жду тебя в зале».

Яков Крутой

Напомним, что первые слухи о внебрачном сыне Игоря Крутого в прессе появились еще в 2019 году. Тогда дочка звезды Виктория разместила снимок с самыми близкими людьми. На кадрах среди прочих оказался и на ту пору никому неизвестный молодой человек. Это и был Яков Крутой, как позже выяснили журналисты.

Добавим, что Якова долгие годы воспитывал приемный отец. Он рос в семье Сергея и Ирины Мирошниковых. На протяжении 28 лет Сергей считал Якова своим сыном. Лишь потом вскрылась правда об измене его жены. В девяностых годах она работала в одном из столичных гастрономов, куда порой захаживал Игорь Крутой. Игорь и Яков прошли несколько тестов ДНК. Так что в их родстве можно теперь не сомневаться.

Смотрите также: