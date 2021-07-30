«Моя королева!»: Дмитрий Губерниев встал на колено перед спортсменкой Анной Пракатень

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который сейчас находится в олимпийском Токио, в Instagram разместил красивые кадры. На снимках он находится рядом с серебряным призером Олимпиады в Японии Анной Пракатень. При этом на одной из фотографий телеведущий не сдержался и встал на колено перед девушкой.

«Моя королева! В гребле академической! Анна Пракатень, спасибо родная за серебро Олимпиады! Еще полгода назад в это было невозможно поверить! Ждали 41 год медали в женской одиночке! Дождались! Теперь курс на Париж-2024! За золотом! Я был счастлив комментировать этот финал! Поздравьте нас в комментариях, спасибо!» Дмитрий Губерниев

«Умничка. Так держать! Спортсмены нынче огонь! Приятно на них смотреть», «Какие же молодцы наши спортсмены», «Великолепная Анна», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна Пракатень после победы на играх в Токио не смогла сдержать слез. Россиянка действующая чемпионка мира в женских одиночках.

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