Чуда не случилось: фестиваль VK Fest в Санкт-Петербурге окончательно перенесен на 2022 год

Свое участие на следующий год уже подтвердили несколько известных музыкальных команд.

Популярный музыкальный фестиваль VK Fest окончательно перенесен на 2022 год. Всему виной непростая эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге, где он проходил в последние годы. Организаторы за последнее время несколько раз переносили сроки фестиваля, но в итоге принято решение в этом году его вообще не проводить.

Как отметили организаторы, изначально фестиваль был перенесен на август. При этом отмечалось, что его все-таки могут сдвинуть на следующий год. Так в итоге и случилось. Чуда не случилось.

В июле в Санкт-Петербурге было перенесено большинство массовых мероприятий. Многие концерты из-за непростой ситуации с распространением коронавируса также не состоялись.

Крупнейший городской open-air страны пройдет, если, конечно, опять не вмешаются какие-либо обстоятельства, 23–24 июля 2022 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Свое участие в VK Fest 2022 года уже подтвердили Little Big, NILETTO, Artik & Asti, Пошлая Молли, Cream Soda, GONE.Fludd, сообщают организаторы «ВКонтакте».

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