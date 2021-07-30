«Правда, что Иван Будько умрет в конце?»: фанаты «Сватов» гадают о судьбе героя Федора Добронравова

Некоторые поклонники не на шутку встревожены за звездного актера.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появились ответы на самые интересы вопросы подписчиков, которые касаются данной картины. Интересно, что некоторые любители ленты уверены, что в конце седьмой части главный герой Иван Будько в исполнении актера Федра Добронравова умрет.

«Правда, что Иван Будько умрет в конце?» — стали задавать вопросы любители сериала.

Между тем администратор странички заявил, что это неправда.

Также известно, что в седьмой части Женька выйдет замуж за Джека. Кроме того, последний сезон будет состоять из шестнадцати серий.

Напомним, что седьмая часть «Сватов» станет заключительной. Как ранее отмечал режиссер картины Андрей Яковлев, снимать продолжение сериала не планируется. История главных героев будет закончена навсегда. Правда, некоторые фанаты ленты уже сейчас начинают требовать снять восьмую часть.

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