«Улыбки в лицо, разговоры за спиной»: Бузова в новой песне порассуждала о непростой женской доле

Звезда отметила, что в новом треке изложена история ее жизни.

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Instagram проанонсировала свою новую песню «Женская доля». В композиции, в частности, есть в какой-то степени пророческие слова.

«Улыбки в лицо, разговоры за спиной. Скажите почему, и за что вы так со мной?» Ольга Бузова

Как отметила Ольга Бузова, песня «Женская доля» в ее исполнении выходит на всех площадках страны.

«Улыбки в лицо, разговоры за спиной. Это про Бородину?» «Главное, что твои люди всегда с тобой. Безусловная любовь», «Вечная жертва. Виноваты все вокруг, а она такая хорошая», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько дней назад вокруг Ольги Бузовой разразился очередной скандал. Началось все с интервью ведущей «Дома-2» Ольги Орловой. Она заявила, что ее коллега Бузова поступила некрасиво. Объявила об уходе из проекта за несколько часов до прямого эфира.

Эти слова звезда назвала ложью. Однако другая ведущая Ксения Бородина показала переписку с Бузовой. Запись подтверждает мнение Орловой. Бузова действительно резко приняла решение уйти из «Дома-2».

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