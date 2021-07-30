«В какой-то момент стали отдаляться друг от друга»: Куварзина объяснила, почему развелась с Аптовцевым

По словам актрисы, у них просто стали в этой жизни разные интересы.

Актриса Юлия Куварзина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась с актером Алексеем Аптовцевым, от которого у нее есть дочка Лиза.

«В какой-то момент мы стали отдалятся друг от друга. У него появились свои интересы, у меня свои. Произошли какие-то изменения у нас в отношениях. Мы просто не стали стараться друг для друга. Мы уже не те, что были раньше. Дочка очень похожа на моего мужа. Леша всегда любил мой юмор. Мы даже сейчас с бывшим мужем может по два-три часа разговаривать по телефону и шутить». Юлия Куварзина

Как отметила актриса, ее мама тяжело приняла их с мужем развод. «У мамы были тяжелые отношения с моим папой. Он хотел, чтобы она варила борщи, а она была творческим человеком», — заметила актриса.

Юлия Куварзина прославилась по ролям в сериалах «Не родись красивой» и «Воронины». Она преподает в Школе-студии МХАТ.

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