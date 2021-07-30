«Остальные дети не любимые?»: нового мужа Макеевой затравили в Сети

Роман Мальков и Анастасия Макеева только недавно вернулись с Кубы, где провели медовый месяц, и вновь отправились путешествовать. На этот раз они покоряют Байкал. Компанию возлюбленным составил старший сын Романа – 16-летний Андрей. Минувшей весной парень перебрался из Словении в Москву и теперь живет вместе с отцом и мачехой. В своем Instagram Мальков поделился совместным кадром с женой и сыном.

«Любимые Анастасия Макеева и Андрей Мальков рядом и это самый чистый кайф», — написал Роман.

Некоторые его подписчики порадовались за семью, а другие выразили свое негодование.

«Остальные дети не любимые? Какая у вас семья? Семья там, где детки растут. Ваша дочь и два сына осудят, не простят и будут правы», — писали пользователи Сети.

Напомним, Роман Мальков познакомился с Анастасией Макеевой прошлым летом на даче у звезды театра. В начале марта он сделал ей предложение, а в мае влюбленные сыграли свадьбу в Крыму и обвенчались.

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