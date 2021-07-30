«Он проявлял знаки внимания»: Куварзина вспомнила, как увела Аптовцева у жены с тремя детьми

Актриса Юлия Куварзина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как увела мужа актера Алексея Аптовцева у его предыдущей жены, с которой у того трое общих детей.

«Мы вместе играли в спектаклях, но я долго не отвечала ему взаимностью. Я была вся в работе. Знала, что у него трое детей и жена. Чувствовала, что у него не все благополучно. И однажды мы поехали на гастроли. И у нас произошла дружба. Я просто узнала близко человека. У нас произошла близость. Он всегда проявлял ко мне знаки внимания. И мы зацепились друг за друга». Юлия Куварзина

Как отметила актриса, ей не нравится выражение «увезти мужа». «Ну как можно увести? Это овцу можно увести. Он никогда не перекладывал ответственность на меня за свои поступки. Он познакомил меня даже со своей женой. Леша долго не мог развестись из-за квартиры. Их дом был под снос. Они ждали новую квартиру. Я даже с его женой Фаиной ездила на суд», — заметила актриса.

Юлия Куварзина прославилась по ролям в сериалах «Не родись красивой» и «Воронины». Она преподает в Школе-студии МХАТ.

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