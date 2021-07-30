Почти Кардашьян: Каменских в стрингах показала свою «как у Ким» на пляже

Экс-солистка популярного дуэта «Потап и Настя» с удовольствием снимается в бикини и без него.

Бывшая участница украинского дуэта «Потап и Настя», 34-летняя Анастасия Каменских с успехом строит сольную карьеру. Не менее популярна звезда и в соцсети – на красотку подписано более пяти миллионов фолловеров. И девушка с удовольствием радует их не только своим вокалом, но и красивыми снимками в купальниках, а то и вовсе без них.

На этот раз Каменских, пополнив гардероб новеньким желтым монокини со стрингами, поспешила его выгулять на пляж. Подруга девушки, снимая на камеру певицу, показала фигуру Насти с выгодных ракурсов, на которых Каменских вполне может посоперничать с самой Кардашьян, попу которой воспела в одной из своих песен.

Внушительные бедра Каменских – один из поводов для гордости девушки. Настя обожает свою фигуру, ведь та досталась ей путем неимоверных усилий и преодоления себя. За тем, как худела певица, следила вся ее онлайн-аудитория, а главной мотивацией стали слова поддержки многомиллионной армии фанатов.

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