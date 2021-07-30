Курбан Омаров показал, как зарабатывает на жизнь после развода с Ксенией Бородиной

Слухи о разладе в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова появились еще весной. Пара никак их не комментировала, а недавно стало известно, что развод все-таки состоится. Заседание намечено на 6 августа. Бородина к такому важному шагу подготовилась заранее. Телезвезда переписала особняк в Подмосковье за 50 миллионов рублей, который покупала вместе с мужем, на свою маму. Омаров тем временем продолжает зарабатывать в Сети, участвуя в гивах. Очередные фотографии с сыном Омаром перед розыгрышем авто и «Айфонов» он разместил в своем Instagram.

«Вы большой молодец и пример целеустремленности! Кормилица больше не кормит? Вау, какие классные!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Омаров и Бородина прожили в браке шесть лет. В этом союзе появилась на свет их дочь Теона. У Ксении также есть дочь от первого брака Маша, а у Курбана – сын Омар.

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