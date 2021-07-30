Опять за старое: дочь Успенской в одной маечке запечатлелась лежа на полу

На днях Любовь Успенская впервые вывела в свет свою единственную наследницу, 31-летнюю Татьяну Плаксину, после восстановления. Девушка прилетела к матери из Америки, чтобы пройти ряд процедур по реабилитации после травм лица и всю весну мать и дочь были заняты этим. Красотка-дочь Успенской, появившись на публике, сразила своей красотой и стильным нарядом окружающих.

Активизировалась Татьяна и в своем микроблоге в Instagram. Она снова начала писать картины, лирику и делать селфи. одним из них она поделилась в stories – исчезающих через 24 часа публикациях. Лежа на полу, Плаксина позирует на камеру без макияжа, укладки, в одной маечке, сквозь которую заметно отсутствие белья.

Подобные снимки Татьяна делала в период эмоционального обострения своих отношений с матерью и нестабильного состояния, и, возможно, многие подписчики – а их девушки почти 50 тысяч, — заподозрили, что красотка взялась за старое и так самовыражается.

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