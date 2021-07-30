«Может, она была чувствительна к мужской энергии»: Куварзина — о Прокловой и Табакове

Актриса Юлия Куварзина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказалась об актрисе Елене Прокловой и режиссере Олеге Табакове. Сама она когда-то училась в Школе-студии МХАТ на курсе Табакова.

«Верю ли я в эту историю? Нет. То, что Олег Павлович был чрезвычайно обаятелен – это правда. В нем был такой атом манкости. В нем было что-то настоящее, мужское. Он мог сделать любого взглядом, словом, поступком. Сделать любую женщину. На курсе, где я училась, не было с ним никаких проблем». Юлия Куварзина

Как отметила Юлия Куварзина, скорее всего Олег Табаков был действительно любвеобилен в молодости. «Может, он своим взглядом ее покорил. Может, она была чувствительна к мужской энергии. Кто знает. Это было триста лет тому назад», — заявила актриса.

Ранее в программе «Секрет на миллион» Елена Проклова рассказывала, что ее в пятнадцатилетнем возрасте домогался известный актер. Имени она не назвала, но все поняли, что речь шла именно об Олеге Табакове.

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