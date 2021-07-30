Изогнулась, как кошечка: Рудова выставила на всеобщее обозрение сочную грудь

Недавно актриса Наталья Рудова отметила свое 38-летие, после чего отправилась в отпуск. На этот раз звезда решила отдохнуть в Европе, остановив свой выбор на Сен-Тропе. Компанию ей, уже по традиции, составила модель Анастасия Решетова. Девушки дружат на протяжении нескольких лет, после того, как познакомились на съемочной площадке клипа Тимати «Ключи от рая».

В своем микроблоге Наталья показывает миллионной армии фанатов моменты своего отдыха. Блондинка часто позирует в бикини и откровенных нарядах. На этот раз она выбрала маленькое черное платье на тонких бретелях. Фасон наряда не предусматривает наличие нижнего белья, поэтому все сочные формы Натальи фанаты рассмотрели в очередной раз.

Добавим, в прошло году Рудовой приписывали беременность и новый роман. Однако блондинка все отрицала. К слову, о личной жизни Рудова не распространяется.

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