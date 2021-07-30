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Изогнулась, как кошечка: Рудова выставила на всеобщее обозрение сочную грудь

Кадром актриса поделилась в своем микроблоге.

Изогнулась, как кошечка: Рудова выставила на всеобщее обозрение сочную грудь
Наталья Рудова. Фото: Global Look Press

Недавно актриса Наталья Рудова отметила свое 38-летие, после чего отправилась в отпуск. На этот раз звезда решила отдохнуть в Европе, остановив свой выбор на Сен-Тропе. Компанию ей, уже по традиции, составила модель Анастасия Решетова. Девушки дружат на протяжении нескольких лет, после того, как познакомились на съемочной площадке клипа Тимати «Ключи от рая».

Наталья Рудова
Наталья Рудова. Скриншот: instagram.com/rudovanata

В своем микроблоге Наталья показывает миллионной армии фанатов моменты своего отдыха. Блондинка часто позирует в бикини и откровенных нарядах. На этот раз она выбрала маленькое черное платье на тонких бретелях. Фасон наряда не предусматривает наличие нижнего белья, поэтому все сочные формы Натальи фанаты рассмотрели в очередной раз.

Добавим, в прошло году Рудовой приписывали беременность и новый роман. Однако блондинка все отрицала. К слову, о личной жизни Рудова не распространяется.

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