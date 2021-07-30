Басков похвастался часами от известного ювелира, стоимость которых превышает миллион долларов

Певец Николай Басков в Instagram похвастался часами, стоимость которых превышает миллион долларов. Они действительно поражают своей роскошью и изяществом. «Золотой голос России» несколько дней назад посетил день рождения композитора Игоря Крутого, где ему и был вручен подарок от известного ювелира Джейкоба Арабо.

«Вы не представляете. Сегодня здесь на дне рождения Крутого великий Джейкоб, который делает самую крутую ювелирку. Он мне подарил на 45 лет вот такие крутые часы». Николай Басков

«Цена — миллион долларов», — заметил именинник Игорь Крутой.

«Больше. Миллион двести», — подметил Джейкоб Арабо.

«Миллион двести. Вы представляете. Это круто», — сказал очень довольный Николай Басков.

Напомним, что народному артисту Николаю Баскову сейчас 44 года. Возможно, Джейкоб Арабо сделал ему подарок на будущее. Юбилей музыкант отметит в октябре нынешнего года.

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