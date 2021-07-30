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«Я люблю его образ в фильме»: Бородина назвала человека, который помешал их встрече с Озчивитом

Как отметила телеведущая, она просто хотела сделать совместное фото со звездой «Великолепного века».

«Я люблю его образ в фильме»: Бородина назвала человека, который помешал их встрече с Озчивитом
Ксения Бородина. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Ксения Бородина в сторис Instagram назвала человека, который помешал ее встрече со звездой сериала «Великолепный век» Бураком Озчивитом. Это жена популярного актера Фахрие Эвджен. Она очень ревнива.

Ксения Бородина
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Один из подписчиков, увидев фото Ксении Бородиной на яхте в Турции, заметил, что на судне не хватает рядом со звездой «Дома-2» Бурака Озчивита.

«Он мне как мужчина точно не интересен. Я люблю его образ в фильме. На этом все. Тем более, что женатые для меня табу. И актеры, кстати, тоже. Ему уже сообщили о желании сделать фото. Жена посмотрела мой профиль и не разрешила».

Ксения Бородина

Напомним, что Ксения Бородина разводится со своим мужем бизнесменом Курбаном Омаровым. Ранее она говорила, что в сентябре станет свободной женщиной. При этом известно, что Бородина незадолго до развода переписала общий с Омаровым дом на свою маму.

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Бурак ОзчивитКсения БородинаКурбан ОмаровСериал "Великолепный век"Шоу "Дом-2"