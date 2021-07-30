«Я люблю его образ в фильме»: Бородина назвала человека, который помешал их встрече с Озчивитом

Как отметила телеведущая, она просто хотела сделать совместное фото со звездой «Великолепного века».

Телеведущая Ксения Бородина в сторис Instagram назвала человека, который помешал ее встрече со звездой сериала «Великолепный век» Бураком Озчивитом. Это жена популярного актера Фахрие Эвджен. Она очень ревнива.

Один из подписчиков, увидев фото Ксении Бородиной на яхте в Турции, заметил, что на судне не хватает рядом со звездой «Дома-2» Бурака Озчивита.

«Он мне как мужчина точно не интересен. Я люблю его образ в фильме. На этом все. Тем более, что женатые для меня табу. И актеры, кстати, тоже. Ему уже сообщили о желании сделать фото. Жена посмотрела мой профиль и не разрешила». Ксения Бородина

Напомним, что Ксения Бородина разводится со своим мужем бизнесменом Курбаном Омаровым. Ранее она говорила, что в сентябре станет свободной женщиной. При этом известно, что Бородина незадолго до развода переписала общий с Омаровым дом на свою маму.

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