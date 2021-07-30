Брызжет слюной, обливается слезами, срывает голос: Губерниев показал, как болел за пловца Рылова

Весь мир в эти дни следит за главными спортивными стартами планеты, в которых национальная сборная РФ выступает под нейтральным флагом. С первого дня соревнований российские атлеты берут одну медаль за другой, радуя болельщиков и приводя в восторг экспертов.

Накануне спортивный журналист Дмитрий Губерниев «встал на колени» перед байдарочницами — Василиса Степанова и Елена Орябинская взяли «серебро», которого он от них никак не ожидал.

А минувшей ночью, с 29 на 30 июля, Губерниев следил за финалом по плаванию, в котором участвовал пловец Евгений Рылов на дистанции 200 на спине. Комментатор показал, как он выглядит со стороны: брызги слюны в разные стороны, слезы и сорванный голос выдали в комментаторе настоящего фаната отечественного плавания.

«Райан Мерфи снова лузер, проиграл. Пятая награда у России, третья у Рылова – абсолютный чемпион впервые в истории», — собравшись с силами, комментировал Губерниев.

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