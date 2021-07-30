«Сделка произошла впервые за историю шоу-бизнеса»: Фадеев продал права на музыку своих артистов

При этом продюсер не стал называть человека, который теперь владеет такими брендами, как Serebro, Glukoza, Total.

Продюсер Максим Фадеев в Instagram сообщил, что совершил на днях интересную сделку. Он продал права на музыку, образы, креатив и прочее таких музыкальных коллективов, как Serebro, Glukoza, Total.

«Такая сделка произошла впервые за всю историю шоу-бизнеса. С сегодняшнего дня у этих брендов, и все что с ними связанно, новый владелец, который решил остаться неизвестным. Будем наблюдать!» Максим Фадеев

Как отметил Максим Фадеев, он останется в профессии. Будет писать и преподавать в своей музыкальной школе. Артистами же больше не будет никогда заниматься. При этом он проанонсировал выход книги, где подробно расскажет, почему больше не хочет сотрудничать с профессиональными исполнителями.

Ранее Максим Фадеев подарил права на исполнение песен некоторым из своих бывших артистов. Исключение он сделал только для Наргиз Закировой, с которой смирно расстаться не получилось.

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