«Выгнала его из квартиры»: Малькова обнародовала судебный иск от нового мужа Макеевой

Бывшие супруги до сих пор не могут решить вопрос по выплате алиментов.

В эти дни Анастасия Макеева и Роман Мальков отдыхают на Байкале. В очередное путешествие поехал и пасынок актрисы, 16-летний сын Романа – Андрей. Его мама, Светлана Малькова, тем временем сообщила, что на шестое заседание суда по выплате алиментов Роман не явился. А в своем микроблоге обнародовала судебный иск Малькова.

«Старший сын Андрей Романович не мог смириться с несправедливым решением своей матери, пытался способствовать общению со мной всем моим детям, однако это вызвало бурю негодований у ответчицы, в результате чего она выгнала его из квартиры», — говорится в иске, направленном в адрес Светланы Мальковой.

Также в документе отмечается, что Андрей понял, что хочет жить в России, в полноценной семье, которая обеспечит ему все условия для проживания.

Напомним, что весной этого года пасынок Макеевой перебрался жить к ней и отцу в Москву. Трое младших детей Романа остались жить с мамой в Словении.

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