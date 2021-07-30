«Ты шел за хайпом»: Бузова опозорила Даву в новой песне

Ольга Бузова и Давид Манукян, известный как Дава, встречались больше года. Минувшей зимой пара отдохнула на Мальдивах, а после шумного дня рождения поющей ведущей – рассталась. С того момента прошло полгода, а Ольга до сих пор не может забыть этот роман. На днях она представила новую песню «Женская доля», где «прошлась» по экс-возлюбленному.

«Вот она я, звезда Instagram, реклама и лайк. Я готова была отдать сердце, только ты шел за хайпом. Моя жизнь – это шоу, все ждут, кто исполнит здесь главную роль», — поет Бузова.

Напомним, недавно Ольга вернулась из Африки, где пробыла практически месяц. Там она участвовала в съемках нового проекта для ТНТ. По возращению поющая ведущая отправилась отдыхать в Италию.

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