В такую влюбился Федор: экс-жена Бондарчука сверкнула упругой девичьей грудью в прозрачном пеньюаре

52-летняя Светлана Бондарчук была замужем за режиссером Федором Бондарчуком почти 30 лет. И решила показать поклонникам, как выглядела во времена своей молодости. Она опубликовала в микроблоге несколько архивных снимков, чрезмерная откровенность которых взбудоражила Сеть.

На одном из кадров юная Светлана позирует в прозрачном пеньюаре на голое тело, под которым виднеется упругая девичья грудь. Подписчики тут же принялись обсуждать снимки в комментариях, требуя продолжения «банкета».

«Это космос!», «Светлана, вы красотка во все времена», «Чувственность», «Звезда пленительного счастья», «Огонь!», «Хорошая идея делиться такими фотографиями», «Дива»,» Вы красотка и тогда, и сейчас», «Модель», «Хорошие архивы», — восторгаются фолловеры.

Светлана и Федор, напомним, развелись в 2016 году, и каждый пошел своей дорогой к личному счастью – кинодеятель снова женился, избранницей стала юная актриса Паулина Андреева, а Светлана спустя время обрела любовь с дизайнером Сергеем Харченко, сыграв свадьбу осенью 2020 года.

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