«Она наша вторая дочка»: Владимир Фриске очень тепло отозвался об Ольге Орловой

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что у них сохраняются теплые отношения с близкой подругой его дочери телеведущей Ольгой Орловой.

«Она наша вторая дочка. Мы очень близко общаемся. Интервью ее, где она вспоминает Жанну я, к сожалению, пока еще не видел. Мне очень обидно, что так поступает Шепелев, не позволяя даже ей общаться с моим внуком Платоном. Я не хочу говорить… Просто не хочу».

Владимир Фриске

Напомним, что Дмитрий Шепелев уже несколько лет не дает бабушке и деду пообщаться с их внуком, сыном Жанны Фриске. При этом возможности видеть ребенка лишена и Ольга Орлова.

Кстати, сама ведущая проекта «Дом-2» ранее отмечала, что Дмитрий Шепелев сегодня старается вычеркнуть все, что связано с именем его бывшей гражданской жены. Ему неприятны эти воспоминания, потому что у него появилась новая семья.

Смотрите также: