Ножкой «эть»: Лиза Галкина станцевала танго с отцом в семейном замке

Семилетняя дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза еще не имеет личного аккаунта в соцсетях, как, например, Саша Плющенко. Но в Сети много фанатских страничек, на которых преданные поклонники семьи Примадонны публикуют самые разные кадры самой певицы и ее маленьких детей. И один из профилей посвящен только Лизе.

Младшая дочка Аллы Пугачевой растет очень увлекающейся девочкой. Ей нравится изучать иностранные языки, играть на фортепиано, исследовать растения и цветы в своем саду, рисовать и танцевать. Хореографическое мастерство девочка, например, оттачивает с отцом прямо в замке. И на одном из видео она исполняет танго, намереваясь перетанцевать папу в этом направлении.

Максим Галкин ведет дочку, в какой-то момент перехватывает ее и поднимает высоко на руки, чтобы сравняться с ней ростом. И такой поворот, оказывается, Лизе по душе – девочка весело смеется, продолжая изображать танец.

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