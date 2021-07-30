Эффектные формы: сестра Димы Билана обнажилась на Мальдивах

Младшая сестра Димы Билана – Анна Белан отметила свой 26-й день рождения. Роскошный подарок к этой дате сделал ей знаменитый брат – отправил ее на Мальдивы.

«Организовал все тайком, никому не сказав, продумал все до мелочей! За ней приехало такси и повезло в аэропорт, она даже не знала, куда едет. Даже не знала, что улетает, все было как в сказке! Я обожаю делать сюрпризы, особенно для близких, и видеть эти фантастические эмоции. Я от них сам заряжаюсь!», — цитирует Билана «Комсомольская правда».

К слову, Белан решила пойти по стопам знаменитого брата и тоже стала певицей. Она уже выпустила два клипа и готовится к релизу новой песни.

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