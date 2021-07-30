Контраст алого и белого: Клава Кока в ажурном корсете и «расстегнутых» джинсах вышла на сцену

Певица выбирает экстравагантные наряды как для выступлений, так и для жизни.

25-летняя звезда современного шоу-бизнеса Клава Кока сейчас, как и многие знаменитости, находится в Турции. Красотка совмещает отдых и работу, днем загорая под лучами гостеприимного бодрумского солнышка, а вечером выходя на сцену с хитами и новыми песнями.

На очередной концерт Клава Кока нарядилась в стиле спорт-шик. Она подчеркнула фигуру кружевным корсетом, который дополнила «расстегнутыми» джинсами – модной нынче моделью с двумя посадками, одна из которых наглухо застегнута, вторая «распахнута». Контраст алого и белого эффектно подчеркнул тонкую талию юной модницы.

Ранее историк моды Александр Васильев предположил, что Клава Кока уже стала иконой стиля для своих поклонниц. И наверняка многие юные девушки, в наушниках которых звучат песни Коки, пополняют гардероб такими же вещами, как у Клавы.

«В ее гардеробе все то, что носит любая девочка с улицы большого города: косуха, кроссовки, худи. Но, видимо, в этой простоте и отсутствии гламура кроется сила Клавы», — высказался Васильев о стиле певицы, уверенный, что она одевается продуманно и стильно.

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