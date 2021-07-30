Развлеклась в аквапарке: беременная Алена Рапунцель показала фигуру в бикини

На днях экс-звезда «Дома-2» Алена Рапунцель воссоединилась со своим двухлетним сынишкой Богданом, который гостил во Владивостоке с бабушкой. По прилете девушка, которая ждет ребенка от нынешнего бойфренда Ильи Семина, решила провести день вместе с семьей и собрала всех в аквапарке. За время нахождения в клубе малыш смог преодолеть боязнь воды, а заботливая мамочка помогала и всегда была рядом.

Сейчас Алена Рапунцель на восьмой неделе беременности. Как выглядит ее фигура, красотка показала у себя в stories, позируя для селфи в бикини. Животик едва округлился, и будущая мама уверена, что носит под сердцем дочку.

Отцом будущего ребенка является Илья Семин. Пара регулярно скандалила и на шоу «Дом-2», и после него. Недавно даже мужчина поднял руку на красотку в порыве ревности.

Кстати, родителем двухлетнего сына Богдана является другой участник телестройки Илья Яббаров. Ребенок появился у Алены Рапунцель на свет в феврале 2019 года.

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