Свежий воздух и деликатесы: Макеева показала, как отдыхает с 16-летним пасынком на Байкале

Анастасия Макеева и Роман Мальков вновь отправились в путешествие. Всего несколько дней назад они вернулись с Кубы, а теперь улетели на Байкал. В поездку взяли и 16-летнего сына Романа – Андрея. Молодой человек еще весной переехал жить в Москву и быстро нашел общий язык со звездой театра. Наслаждаются отдыхом они и в поездке на Байкал.

Свежий воздух, местная кухня, в том числе рыбные деликатесы. Макеева, со свойственным ей задором, рассказывает о приключениях на Байкале в своем микроблоге.

Добавим, что пока семья путешествует, бывшая жена Романа – Светлана рассказала о том, что шестое заседание суда по алиментам вновь перенесли. Женщина утверждает, что Мальков не платит детям ни копейки.

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