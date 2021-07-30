«Папа в плену»: Малькова рассказала, почему муж Макеевой вновь не явился на судебное заседание

Анастасия Макеева и Роман Мальков только недавно вернулись с Кубы, где провели медовый месяц. Теперь же пара вновь отправилась в поездку. На этот раз – на Байкал. Бывшая жена Малькова – Светлана тем временем ждала очередное заседание суда, которое вновь перенесли.

«Прошло шестое заседание по алиментам. Первое было в начале марта. Представитель в лице Макеевой А.В. прислала телефонограмму: приостановить процесс и перенести слушание. Будет писать иски и жалобы и максимально тянуть все дела. Все начнется по кругу. Снова приходится объяснять детям, что папа в плену и не может содержать их, потому что тетя Настя не разрешает», — написала Малькова.

Напомним, Светлана воспитывает троих детей, с которыми живет в Словении. Старший сын, 16-летний Андрей, переехал к отцу и мачехе в Москву.

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