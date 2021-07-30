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Загадочная Турандот: Анна Нетребко показала себя в богатом наряде жестокой принцессы

Оперная дива выступает с гастролями в европейских городах. На этот раз – в Вероне.

Загадочная Турандот: Анна Нетребко показала себя в богатом наряде жестокой принцессы
Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

Знаменитая оперная дива Анна Нетребко с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым, вместе гастролируют по Европе и выступают в одних и тех же постановках. Накануне в театре Вероны звезды предстали в образах персонажей сказки Карло Гоцци «Турандот», воплотив на сцене оперу Джакомо Пуччини.

Сама Нетребко исполняет в постановке роль жестокой и капризной принцессы Турандот, которая отправляет на казнь всех не способных отгадать ее загадки потенциальных женихов. Дива показала, как выглядит ее образ — макияж, прическа и богато украшенный наряд наследницы императорского трона, в котором она блистает на сцене.

Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Традиционный китайский наряд богато украшен шелками и золотом. А голову Нетребко венчает императорский головной убор и прическа, характерная для того времени.

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