Танцы на воде: Ольга Бузова в голубом бикини вожделенно поплескалась в бассейне

Телеведущая Ольга Бузова – натура эмоциональная. Девушка прилетела отдыхать на Санторини и при виде белоснежной архитектуры с заветными голубыми крышами не смогла сдержать слез – она впервые на курорте и давно мечтала тут оказаться.

В первый же день по прилете красотка решила устроить горячую фотосессию в бассейне. Она вожделенно поплескалась в воде, возвышающейся над панорамой Санторини, нарядившись в голубой купальник.

Под разные мелодии и песни девушка страстно подставляла под объектив фотоаппарата прелести располневшей фигуры и показывала при этом всю гамму переполняющих ее чувств. А позже, встретив в бассейне закат, отправилась на ужин.

Поездка на Санторини для Бузовой оказалась долгожданной еще и потому, что она на протяжении месяца работала в Африке над новым телепроектом ТНТ. Долгие смены, холодные ночи и отсутствие цивилизации не могли не сказаться на желании звезды поскорее погреться на солнышке.

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