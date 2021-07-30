Черный стройнит: располневшая Королева скрыла фигуру ажурной блузкой и свободными шортами

Певица Наташа Королева пришла на день рождения Игоря Крутого в монохромном наряде.

Многие знаменитости сейчас находятся в Турции. Полина Гагарина, например, отправилась туда не столько отдыхать, сколько выступать, но, как известно, одно другому не мешает. Музыкант Игорь Крутой тоже улетел в Бодрум, чтобы всей семьей там отпраздновать день рождения – маэстро исполняется 67 лет.

На праздник Крутой пригласил своих друзей, которые отдыхают по соседству, — Николая Баскова, Наташу Королеву с мужем Сергеем Глушко и многих других. Располневшая на отдыхе Королева пришла на вечеринку в монохромном образе — ведь, как известно, черный визуально стройнит. Она облачилась в ажурную блузку, скрывшую плечи и талию, а также свободные шорты, скорректировавшие линию бедра.

О том, как поправилась Королева, поклонники узнали из видео Баскова. Артист, прилетев на курорт, поспешил показать друзей и засветил исполнительницу «Желтых тюльпанов» во всей красе.

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