Модный «мильфлер»: Подольская в нежно-голубом платье на одно плечо пришла на свидание к мужу

Семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской этим летом успела побывать на море дважды. Сначала они улетели в Турцию, и, как призналась певица, эта поездка оказалась внеплановой, затем в Грецию – почти сразу же, и уже этот отдых подошел к концу.

Перед возвращением домой Пресняков и Подольская отправились на свидание в один из уютных греческих ресторанчиков на побережье. Красотка Наталья нарядилась по такому случаю в нежно-голубое платье с пышным рукавом на одно плечо и с модным принтом «мильфлер», то есть мелкий цветочек. Она показала себя нарядную подписчикам в микроблоге.

Певица осталась в восторге от греческого отпуска. Она хорошо отдохнула, загорела и теперь с новыми силами возвращается к своим домашним и рабочим делам.

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